Us Avellino, Campagna abbonamenti: raggiunta quota 2000 Oggi termina la prima fase con prezzi scontati

Raggiunta quota 2mila abbonamenti sottoscritti dalla tifoseria biancoverde per assistere alle partite casalinghe dell'Avellino per la stagione 2022-23. Sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento sia onlineal link https://www.ticketone.it/events/sport-56/ che presso la biglietteria dello stadio "Partenio-Lombardi" e tutti i rivenditori autorizzati in provincia di Avellino.

Si ricorda che la prima fase della campagna abbonamenti terminerà oggi, 30 giugno 2022. A partire dal 1° luglio, e per l'intero mese, si terrà la seconda fase, mentre la terza e ultima fase avrà inizio il 1° agosto e durerà fino all'inizio del prossimo campionato.