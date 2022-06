Avellino, scelto il portiere: è fatta per Richard Marcone Arriva dal Potenza , classe 1993

Sarà Richard Gabriel Marcone il nuovo portiere dell'Avellino. classe 1993, l'estremo difensore sta risolvendo il contratto con il Potenza, ma c'è stato già l'incontro decisivo con il ds Enzo De Vito per la fumata bianca. Manca ormai solo l'ufficialità. Ma sarà lui a completare la batteria dei portieri insieme a Pane e Pizzella.

Intanto per riempire una delle caselle over della difesa nel mirino c'è Daniele Celiento. Gli irpini guardano al profilo del centrale napoletano, classe '94, protagonista con il Bari nella vittoria del campionato. 21 presenze nel girone C e una crescita costante lungo la stagione, vissuta per lunghi tratti da titolare.

Celiento fu già nelle idee del direttore sportivo Enzo De Vito, esattamente dieci anni fa, quando il difensore era in uscita dal settore giovanile del Napoli. Tra i due club ci sarà un contatto diretto nei prossimi giorni.

Non solo Celiento. Con il Bari intavolato un discorso anche per Carlo De Risio. Per il centrocampista sarebbe un ritorno ad avellino. Fu proprio Enzo De Vito a portarlo all'ombra del Partenio nella seconda parte della stagione 2017-18, in serie B.