Avellino, si riparte dal modulo. Attesa Di Gaudio Il siciliano è alle prese con l'infortunio rimediato a Monopoli al pari di Zanandrea

Primo allenamento a porte aperte nella giornata di ieri per la ripresa della preparazione dopo la vittoria scacciacrisi con il Messina, testa al Latina e da oggi allenamenti lontani da occhi indiscreti per l'Avellino fino alla rifinitura e alla conferenza stampa di Roberto Taurino, in programma venerdì mattina e con cui il tecnico biancoverde presenterà la trasferta in terra pontina. Nella prima seduta settimanale lo staff tecnico ha determinato continuità di modulo con il 4-3-3 proposto domenica scorsa e ha gestito le risorse con Ramzi Aya, Federico Casarini e Mamadou Kanoute da semplice lavoro personalizzato. Il difensore, il centrocampista e l'attaccante rientreranno pienamente in gruppo nelle prossime ore. Si conferma, invece, l'assenza di Gianmaria Zanandrea, che ha saltato il match con il Messina a causa di un affaticamento accusato nella gara persa a Monopoli in cui è stato sostituito, e di Antonio Di Gaudio. Il colpo rimediato al "Veneziani" ha costretto il fantasista ai box per la gara con i peloritani e potrebbe determinare l'ulteriore forfait. La condizione fisica sta limitando l'apporto del siciliano.