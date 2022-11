Avellino: risultati e classifica dopo 15 turni, il valore dei due derby di fila Un poker per ripartire, lupi fuori dalla zona playout: il focus

Fuori dalla zona playout: era il primo obiettivo nel quindicesimo turno di campionato ed è stato centrato dall'Avellino, vincente con le squadre con cui condivide la quota 16 in classifica (Potenza, Virtus Francavilla e Taranto) e ora a -3 dalla zona playoff, ma la squadra biancoverde ha compiuto solo il primo passo in un percorso che si era fermato a Picerno e che aveva bisogno di una ripartenza immediata in termini tecnici ed emotivi.

Dal rigore subito a due conquistati

Dal braccio alto di Tito, che ha cambiato la gara di Picerno, al braccio colpito con il tentativo dell'esterno su calcio di punizione, che ha modificato l'equilibrio del match di ieri col Taranto. Il rigore trasformato da Trotta poco dopo la mezz'ora ha reso più agevole il cammino ai lupi, il secondo penalty, conquistato da Russo, ha poi determinato tranquillità: ancora Trotta a segno dagli undici metri prima del tris di Casarini e del poker di Murano. Il lucano si è finalmente sbloccato in campionato: rallentato da infortuni e prestazioni sottotono, l'ex Perugia ha trovato il primo gol nel girone C dopo la rete realizzata in Coppa Italia contro il Catanzaro.

L'importanza delle sfide con la Juve Stabia e la Turris

Il derby di mercoledì vale tantissimo: il pubblico ha risposto all'appello lanciato dalla proprietà nella scorsa settimana con l'iniziativa del biglietto unico e, tra poco più di 48 ore, la sfida contro la Juve Stabia al "Partenio-Lombardi" può certificare il cambio di passo, necessario all'interno del gruppo irpino per costruire un percorso diverso, in grado di garantire certezze verso il mercato di gennaio e la pausa natalizia, anche con l'attacco vero e proprio alla zona playoff (mercoledì la Juve Stabia, domenica il secondo derby di fila contro la Turris al Liguori).

Catanzaro dominante nel girone C

Il Catanzaro ha ulteriormente chiarito il ruolo di autentico rullo comprensore nel girone. Dopo il pari con l'Avellino la capolista imbattuta ha centrato 4 vittorie consecutive per la quota 41, a +4 sul Crotone, a +6 sul Pescara, battuto ieri dai calabresi con il risultato di 3-0. Alle spalle delle prime tre, si conferma l'equilibrio con 7 squadre in 4 punti per i restanti posti playoff: riprova di un margine di rientro possibile anche per i lupi, a patto che il poker al Taranto sia solo l'inizio di un nuovo cammino.

