Avellino: atto vandalico all'auto del direttore sportivo De Vito Denuncia e rilievi immediati: Questura al lavoro con le immagini di videosorveglianza

Atto vandalico all'auto privata del direttore sportivo dell'Avellino, Enzo De Vito. Ecco quanto accaduto nel pomeriggio in pieno centro poco dopo la fine del match giocato e perso dai lupi al "San Filippo - Franco Scoglio" di Messina. La Polizia di Stato ha subito effettuato i rilievi dopo la denuncia da parte del dirigente biancoverde e la Questura di Avellino è al lavoro per acquisire le immagini registrate dalle telecamere della videosorveglianza presenti in zona.

Questura al lavoro per risalire agli autori

Calci, pugni, graffi: ecco quanto ravvisato e cosa si presentava all'auto del ds irpino, presa di mira da parte dI ignoti sui quali è già stata avviata lattività di indagine da parte delle forze dell'ordine.

Il comunicato dell'US Avellino

"L’U.S. Avellino 1912 esprime piena solidarietà nei confronti del direttore sportivo Avv. Vincenzo De Vito per gli atti vandalici, verificatisi immediatamente dopo il triplice fischio di Messina - Avellino, perpetrati ai danni dell’auto di proprietà del diesse biancoverde parcheggiata nel capoluogo irpino. - si legge nella nota del club - Un episodio che racchiude violenza ed intimidazione, a testimonianza di un clima ed un ambiente sempre più esasperati e poco costruttivi. Le contestazioni fanno parte del calcio, ma con limiti ben definiti entro il confine della civiltà. Quel confine è stato, da tempo, ampiamente superato. Il club ripudia totalmente tali gesti consapevole che gli irpini non rappresentano tali viltà".