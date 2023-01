L'Avellino attende Marconi, ma si cautela: lo scenario Ripresa al "Partenio-Lombardi" per la squadra biancoverde verso la sfida con il Latina

Che Michele Marconi fosse nei radar biancoverdi dall'avvio della sessione invernale di calciomercato non era un mistero. Dall'accelerazione alla fase di stand-by determinato da altre dinamiche, ora il nuovo sprint nel tentativo di assicurare un'ulteriore pedina, preziosa in termini realizzativi, a Massimo Rastelli: l'Avellino vuole l'attaccante di Follonica, classe '87, decisivo per la promozione del Pisa in Serie B nel 2019 e che in Cadetteria si è confermato leader.

Decisivo a Pisa, la punta vuole continuità e rilancio pieno

Alcune difficoltà nell'ultima fase dell'avventura in Toscana, poi l'esperienza all'Alessandria, sempre in B nella scorsa stagione, prima del trasferimento al Sudtirol: nel girone d'andata non è stato protagonista e i biancorossi erano al lavoro per l'ingresso di Luca Strizzolo, che però ha salutato Perugia per accettare l'offerta del Modena. Anche questa operazione mancata ha rallentato e posto in stand-by l'affare Marconi tra Avellino e Sudtirol. Il club irpino ha però, di fatto, accelerato con il calciatore e il suo entourage. Sarà decisivo l'accordo tra i lupi e la società bolzanina.

In pole Marconi, ma la lista non presenta solo il toscano

In assenza, per la società biancoverde è inevitabile guardarsi attorno e controllare i movimenti in uscita di altri club. L'obiettivo è aggiungere un terminale offensivo per la seconda parte della stagione e soprattutto per i playoff.