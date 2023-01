L'Avellino non sfonda il muro Latina: solo 0-0 con i pontini Un solo gol realizzato dai biancoverdi nel 2023 a secco da 3 turni. Lupi mai vincenti a gennaio

Finale di 0-0 al "Partenio-Lombardi" tra l'Avellino e il Latina: per i lupi è il secondo pari a reti bianche consecutivo tra le mura amiche e si confermano le polveri bagnate. Nel 2023 l'Avellino ha realizzato un solo gol, utile per il pari ad Agropoli contro la Gelbison (1-1) e non ha ancora vinto (3 pareggi e una sconfitta, quella rimediata 7 giorni fa a Messina). Ora gli irpini occupano la decima posizione effettiva del girone C in attesa dei match dell'evoluzione completa del ventiquattresimo turno.

Primo tempo

L'Avellino si presenta con il classico 4-3-3, con Marcone tra i pali, Rizzo esterno difensivo destro, Aya per Moretti al centro e l'esordio dal primo minuto tra centrocampo e attacco per Mazzocco e Tounkara, punta centrale con Kanoute e Russo esterni offensivi. Al 12' ci prova Mazzocco con Tonti a controllare il tentativo irpino. Al 17' doppia chance da una parte e dall'altra: prima il Latina con Carissoni, poi i lupi con Kanoute, Tonti chiude in angolo. Al 24' nuova occasione per i biancoverdi con Aya. L'Avellino prova ad accelerare ancora sull'asse Russo-Kanoute, ma anche il Latina si rende pericoloso, di nuovo con Carissoni. Scorre via il primo tempo per la conferma del pari all'intervallo.

Secondo tempo

Subito due ingressi per l'Avellino: dentro Moretti e Ricciardi per Aya e Rizzo. Al 51' Auriletto ci prova di testa, tutto in gestione per Tonti. Al quarto d'ora della ripresa Rastelli inserisce Gambale al posto di Tounkara. Al 64' D'Angelo va di soluzione personale, Tonti chiude. Dentro anche Trotta per Russo. Al 75' arriva la vera occasione biancoverde: Tonti è decisivo su Auriletto, poi D'Angelo colpisce il legno e Mazzocco trova di nuovo il muro alzato dall'estremo difensore dei pontini. Nei minuti finali Rastelli richiama D'Angelo: dentro Maisto. In pieno recupero proprio il centrocampista lancia Gambale che, di testa, non trova lo specchio. Finale di 0-0 al "Partenio-Lombardi".