Giugliano-Avellino 2-4: tabellino e voti dei lupi, altalena vincente Cambio di passo in termini offensivi, qualche errore di troppo blocca ancora lo sviluppo gara

È un Avellino che sin, da domenica scorsa, dai primi minuti del match con il Foggia ,ha determinato il cambio di passo trovando forza e convinzione, ma anche nel match con il Giugliano non sono mancati gli errori che hanno complicato i piani di un match iniziato e chiuso nel migliore dei modi. Avanti al 30', ripresi dopo quattro minuti con un penalty, abili nell'allungare quando gli avversari si sono ritrovati in 10 per il secondo giallo rimediato da Zullo: migliora la lettura dei momenti per la squadra di Rastelli, che oggi ha scontato il turno di squalifica, resta però qualche ingenuità di troppo come nei secondi finali sul gol di Scognamiglio, che ha accorciato le distanze prima del 4-2 definitivo, realizzato da Tounkara. Persiste, quindi, l'altalena, ma che è vincente negli ultimi due turni di campionato, fondamentali per recuperare la posizione playoff.

Le pagelle

Serie C - Girone C

Trentaduesima Giornata

Giugliano-Avellino 2-4

Marcatori: 30' Auriletto (A), 34' rig. Felippe (G), 69' Matera (A), 75' rig. Trotta (A), 87' Scognamiglio (G), 90' Tounkara (A)

Giugliano (3-5-2): Viscovo; Zullo, Scognamiglio, C. Poziello; Rondinella (79′ Ghisolfi), Ceparano, Felippe (79′ Ciuferri), Gladestony, Gomez (65′ Oyewale); La Monica (85′ Piovaccari), Sorrentino (65′ Biasiol). All. Di Napoli. A disp. Sassi, Siamatas, Berman, Salvemini, Rizzo, R. Poziello, Felici, Mesisca, De Francesco, Eyango

Avellino (4-3-3) Pane 5,5; Rizzo 6, Moretti 6, Auriletto 7, Tito 6; Matera 7 (79′ Mazzocco sv), Casarini 6, D’Angelo 5 (63′ Trotta 7); Kanoute 5 (63′ Russo 7), Marconi 6 (85′ Tounkara 7), Di Gaudio 6,5 (79′ Maisto sv). All. Rossi 6,5 (Rastelli squalificato). A disp. Marcone, Benedetti, Perrone, Ricciardi, Sottini, Garetto, Gambale

Arbitro: Scarpa

Ammoniti: Tito (A), Sorrentino (G), Matera (A), Zullo (G), Rondinella (G), Gomez (G), Moretti (A), Ceparano (G), Piovaccari (G)

Espulso: al 55' Zullo per doppia ammonizione

Recupero: 1′ pt, 4′ st.