Avellino di nuovo in zona playoff: col Picerno per il cambio di prospettiva Occorre il 3 su 3 dopo aver centrato il rilancio con il Foggia e la continuità con il Giugliano

La classifica è solo parziale nell'attesa delle altre due gare, in programma oggi (alle 14.30 Fidelis Andria - Crotone, alle 17.30 Catanzaro - Monterosi Tuscia) perché le calabresi sono reduci dal derby giocato di lunedì sera allo "Scida", ma grazie alle ultime due vittorie, ottenute con forza contro il Foggia e il Giugliano, l'Avellino ha piazzato il rientro in zona playoff. Lupi a quota 42 punti in compagnia della Virtus Francavilla e abili a firmare il sorpasso ai danni della Juve Stabia e del Potenza nel trentaduesimo turno di campionato: nell'altalena arriva un potenziale cambio di prospettiva, l'ennesimo nel cammino dei biancoverdi.

Domenica (ore 14.30) la sfida con i lucani

Il trittico di match al "Partenio-Lombardi", che valeva come un'ultima chiamata per dare un senso alla stagione, si è aperto nel modo migliore ed è proseguito con un ulteriore segnale. Dario Rossi, che ha sostituito Massimo Rastelli, assente ieri per la squalifica di un turno causata dal rosso rimediato in Avellino-Foggia, ha sottolineato la decisione sotto porta centrata negli ultimi due appuntamenti, ma allo stesso tempo ha rimarcato la necessità di trovare maggiore equilibrio nelle letture difensive verso la sfida col Picerno, autentico esame di maturità, in programma sabato (ore 14.30).

Rilanci e nuove risorse

L'altalena prosegue, ma negli ultimi 180 minuti ha garantito nuove risorse: l'Avellino spera di aver recuperato definitivamente Antonio Di Gaudio, protagonista con un gol vittoria e con una prestazione di continuità, ma anche Marcello Trotta. L'attaccante casertano ha determinato lo sprint nella superiorità numerica. Inoltre, la rete del definitivo 4-2 sui tigrotti può aver sbloccato Mamadou Tounkara, che fin qui aveva lanciato pochi segnali.

