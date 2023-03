Avellino-Picerno: i dettagli per la prevendita biglietti Domenica (ore 14.30) la sfida valida per la trentatreesima giornata di Serie C (girone C)

È attiva la prevendita biglietti per la sfida Avellino-Picerno, valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C (girone C) e in programma domenica (ore 14.30) al "Partenio-Lombardi".

Gli orari e le modalità per l'acquisto

"Il botteghino del Partenio-Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura: da giovedì 16 marzo a sabato 18 marzo dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15 alle ore 19; domenica 19 marzo dalle 09:30 ad inizio gara. È possibile acquistare i biglietti della gara Avellino-Picerno, con l’aggiunta del diritto di prevendita (€ 1,50 a biglietto), anche presso tutti i punti vendita del circuito nazionale TicketOne. Attive le prevendite web su www.sport.ticketone.it (si raccomanda di stampare il biglietto ricevuto in formato pdf via email).

I costi dei biglietti in promozione (fino a sabato)

Curva Sud: Adulti 10 euro, Ridotto 8 euro, Ridotto Under* 5 euro

Tribuna Terminio: Adulti 15 euro, Ridotto 12 euro, Ridotto Under* 8 euro

Tribuna Montevergine Laterale: Adulti 25 euro, Ridotto 20 euro, Ridotto Under* 15 euro

* Ridotto Under 15 = nati dopo l'1/1/2008

I costi dei biglietti non in promozione (domenica)

Curva Sud: Adulti 12 euro, Ridotto 10 euro, Ridotto Under* 7 euro

Tribuna Terminio: Adulti 17 euro, Ridotto 14 euro, Ridotto Under* 10 euro

Tribuna Montevergine Laterale: Adulti 27 euro, Ridotto 22 euro, Ridotto Under* 17 euro

* Ridotto Under 15 = nati dopo l'1/1/2008

I bambini nati dal 2017 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio. I biglietti ridotti sono riservati riservato agli Over 65 (nati prima del 31/12/1957), agli Under 25 (nati dall’ 1/1/1998) e alle Donne. Si raccomandano gli spettatori di recarsi al botteghino nei giorni precedenti alla gara al fine di evitare disagi dovuti ai tempi tecnici per l’erogazione dei tagliandi. Sarà sempre attiva anche la campagna di sottoscrizione delle fidelity card “Finchè Vivrò” che verrà sospesa nelle due ore precedenti alla gara. Si ricorda agli abbonati che sarà necessario portare allo stadio anche il segnaposto oltre che la fidelity card. Per chi non ne è in possesso potrà scaricarlo dalla propria area privata del sito Ticketone oppure potrà chiederlo in biglietteria fino al giorno precedente alla gara".