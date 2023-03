Campilongo: "L'Avellino ha pagato quanto accaduto in estate" L'ex tecnico biancoverde: "Resta una squadra forte. Trotta è stato arma in più col Giugliano"

Salvatore Campilongo è stato ospite in studio nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 21) su OttoChannel (canale 16). L'ex tecnico dell'Avellino si è espresso così sui lupi: "Quando gioca contro squadre blasonate, forti, come è accaduto con Catanzaro, Foggia, Pescara, l'Avellino ha sempre fatto grandissime prestazioni. - ha spiegato Campilongo - Con il Foggia vinceva 2-0, si è un po' rilassato, ha permesso a Ogunseye di andare a segno con un errore difensivo, sia del centrale, sia dell'esterno basso di destra, che non ha fatto bene la diagonale. L'Avellino è una squadra forte. Ho visto la gara con il Giugliano, l'espulsione di Zullo è stata determinante per l'Avellino. Marcello Trotta ha dato quel qualcosa in più per prendersi la palla tra le linee e ha messo una grandissima palla a Matera per fargli fare il gol del 2-1".

Sull'evoluzione stagionale

"L'Avellino sta pagando un po' anche quello che è successo in estate. - ha aggiunto - Lo ripeto, l'ho detto tante volte. Quello che è successo in estate ha dato poche certezze a questa squadra, alla società e all'ambiente. Quando metti in discussione e fuori rosa 5, 6 calciatori e si fanno delle dichiarazioni un po' pesanti, poi diventa tutto un po' difficile".