Taranto-Avellino, Rastelli: "Senza due pedine. Resto ottimista" È la vigilia della sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie C (girone C)

Senza Pasquale Pane e Simone Benedetti: Massimo Rastelli presenta in conferenza stampa le assenze verso la gara col Taranto, in programma domani (ore 17.30) allo stadio "Erasmo Iacovone". Reduce dalla sconfitta casalinga contro il Picerno, la quarta stagionale per i lupi al "Partenio-Lombardi", l'Avellino punta al riscatto nel rush finale per strappare un posto playoff al termine della stagione regolare. "Affronteremo una squadra organizzata, che concede poco e che è abile a sfruttare gli errori degli avversari. Dovremo essere attenti e provare a rilanciarci subito. È la cosa più importante in questo momento".

"Nessun calo fisico, è questione mentale"

Col Picerno abbiamo fatto bene per 39 minuti. poi abbiamo iniziato bene anche la ripresa, ma al gol subito è cambiato tutto. Abbiamo dato l'impressione di essere calati in termini fisici, ma non è così. È una questione mentale. Sul cammino da qui in avanti? Resto ottimista, lo sono per natura. Vivo male le sconfitte come tutti gli allenatori, ma il giorno dopo si chiude una pagina e riparto sempre con entusiasmo".

La conferenza stampa integrale del tecnico biancoverde