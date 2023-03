Iglio: "L'Avellino? Una grande squadra e può ancora riscrivere il suo cammino" Il centrocampista del Giugliano è stato ospite in studio nel corso di "Focus Serie C"

Giuseppe Iglio è stato ospite in studio nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera su OttoChannel (canale 16). Il centrocampista del Giugliano si è espresso così sull'Avellino: "Resta una grande squadra. Rastelli ha bisogno di tempo, gli allenatori devono avere più tempo per poter lavorare con un gruppo, con la squadra e alla lunga arrivano i risultati. - ha spiegato Iglio - Avellino e Giugliano sono due piazze differenti, ma comunque a Giugliano apprezzano il nostro lavoro e cercano di farci migliorare. Si aspettano un buon calcio. Le sconfitte casalinghe dell'Avellino? Non me le aspettavo, ma ripeto: occorre tempo alla squadra e penso che alla lunga possa ancora dire la sua in questo campionato. Ci sono i playoff".

"Monopoli tappa importante"

"A Monopoli abbiamo ottenuto una vittoria preziosa. - ha commentato il centrocampista - Aggiungo, però, che le prestazioni ci sono sempre state. Erano state ottime partite anche senza il risultato, che era meritato purtroppo. Siamo contenti di questa vittoria. Il Monopoli è rimasto in 10, ma è stata una gara difficile. Abbiamo subito un gol dopo pochi minuti e fuori casa soprattutto non è mai facile tornare in partita. Siamo stati bravi anche in questo e abbiamo ottenuto la vittoria".