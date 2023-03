I convocati di Taranto-Avellino: Rastelli perde anche una punta, le ultime È la vigilia del match valido per il trentaquattresimo turno del campionato di Serie C

Marcello Trotta non sarà a disposizione di Massimo Rastelli per Taranto-Avellino. L'attaccante biancoverde ha rimediato un'infrazione allo scafoide e non è stato convocato per la gara dello "Iacovone", in programma domani (ore 17.30). Con Trotta si allunga la lista degli indisponibili, in cui figurano Pasquale Pane, assente a scopo precauzionale, Ramzi Aya (riposo per un risentimento al ginocchio), Simone Benedetti (riposo e terapie in attesa di nuovi accertamenti) e Jacopo Dall'Oglio (terapie).

I calciatori a disposizione del tecnico

Portieri: 12 Marcone, 16 Pizzella, 22 Tammaro;

Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 6 Sottini, 27 Ricciardi, 34 Auriletto, 42 Moretti, 39 Perrone;

Centrocampisti: 8 Garetto, 18 Mazzocco, 21 Matera, 28 Maisto, 72 D’Angelo;

Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 10 Russo, 14 Di Gaudio, 19 Tounkara, 31 Marconi.