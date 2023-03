Taranto-Avellino: le probabili formazioni, equilibrio nell'obiettivo rilancio Alle 17.30 il calcio d'inizio della gara tra ionici e irpini allo "Iacovone"

Senza Pasquale Pane, Simone Benedetti e Marcello Trotta, oltre a Ramzi Aya, di nuovo bloccato dal fastidio al ginocchio, e al lungodegente, Jacopo Dall'Oglio: ecco come si presenterà l'Avellino allo "Iacovone" di Taranto per sfidare la squadra ionica, allenata dall'ex, Eziolino Capuano.

La probabile formazione biancoverde

Infortunio (infrazione allo scafoide) nella rifinitura per Trotta: è il dettaglio che cambia il pre-gara perché in conferenza stampa Massimo Rastelli aveva presentato unicamente le assenze di Pane e Benedetti, ancora condizionati dagli scontri di gioco rimediati rispettivamente contro il Giugliano e il Picerno. Conferma del modulo 4-3-3 con Richard Marcone tra i pali, la coppia di centrali composta da Lorenzo Moretti e Simone Auriletto e con esterni Manuel Ricciardi e Fabio Tito. A centrocampo, in virtù delle assenza di Federico Casarini, squalificato, ci saranno Sonny D'Angelo, Davide Mazzocco e Antonio Matera. In attacco Michele Marconi punta centrale con Mamadou Kanoute e Raffaele Russo esterni.

Il girone di ritorno dei rossoblu

Capuano si affiderà al duo offensivo composto da Alfredo Bifulco e Christian Tommasini per il 3-5-2. Il Taranto è reduce dalla vittoria ottenuta contro la Virtus Francavilla: cammino da 2 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte nel girone di ritorno.