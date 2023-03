Taranto-Avellino 2-2: tabellino e voti dei lupi, l'altalena continua Pareggio allo Iacovone, le pagelle al termine della trenquattresima giornata

Nuova prestazione da alti e bassi continui e l'Avellino non dà mai la sensazione di guidare la gara allo Iacovone: finale di 2-2, un punto in più dopo la sconfitta con il Picerno e ora per i lupi il posto playoff è sempre più in discussione. Quota 43 con il Latina e il Giugliano, ma c'è la Virtus Francavilla, con una gara in meno e impegnato domani con il Monopoli, che può superare i biancoverdi, i pontini e i tigrotti. Domenica l'Avellino sarà ospite della Juve Stabia al "Menti": vespe battute (5-2) dal Potenza, che ha scavalcato gli irpini in classifica.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentaquattresima Giornata

Taranto-Avellino 2-2

Marcatori: 18', 61' Tommasini (T), 40' D'Angelo (A), 78' Matera (A)

Taranto (3-5-2): Vannucchi; Evangelisti (64' Formiconi), Antonini, Sciacca; Mastromonaco, A. Romano, Mazza, Labriola, Ferrara; Bifulco (86' Nocciolini), Tommasini (93' Rossetti). All. Capuano. A disp. Loliva, Caputo, Provenzano, Fontana, Citarella, Colurciello, Marini, Finocchi, Canalicchio, Boccadamo

Avellino (4-3-3): Marcone 5; Rizzo 5,5, Moretti 5,5, Auriletto 4, Tito 6; Mazzocco 4,5 (67' Di Gaudio 6), Matera 6,5, D'Angelo 6,5; Russo 5,5, Marconi 5,5 (85' Gambale sv), Kanoute 5,5 (80' Maisto sv). All. Rastelli 5,5. A disp. Pizzella, Tammaro, Sottini, Garetto, Tounkara, Ricciardi, Perrone

Arbitro: Cherchi

Ammoniti: Mazza (T), Tito (A), Ferrara (T), D'Angelo (A)

Recupero: 4' pt, 5' st