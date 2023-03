Avellino: ancora in 5 ai box, le ultime verso il derby con la Juve Stabia L'evoluzione dell'undici in virtù delle squalifiche e delle novità dall'infermeria

Con alcuni dubbi che persistono tra riposo e terapie nell'infermeria dell'Avellino, ma Rastelli dovrebbe puntare sul 4-3-3 anche nel derby con la Juve Stabia, in programma domenica al “Menti” con 400 biglietti riservati ai tifosi biancoverdi, unicamente per il settore ospiti e con obbligo della fidelity card della società irpina.

Ulteriore allenamento con cinque pedine ai box: lavoro in piscina per D'Angelo (problema alla squadra), terapie per Benedetti (problema al ginocchio), per Aya (risentimento al ginocchio), e Trotta (fastidio alla caviglia e infrazione allo scafoide) e recupero per Dall'Oglio (infortunio al piede a inizio 2023).

Rebus per la corsia sinistra e uno degli esterni offensivi

Tra i pali tornerà Pane dopo i due turni causati dallo scontro di gioco rimediato nel finale del match vinto contro il Giugliano. Per la difesa c'è il rebus legato alla fascia sinistra, dove non potrà essere impiegato Tito, squalificato per un turno al pari di D'Angelo. Rastelli dovrebbe risolverlo schierando Rizzo sulla sinistra, Ricciardi sulla destra e con la coppia di centrali composta da Moretti e Auriletto (Aya e Benedetti non hanno ripreso la preparazione con il gruppo).

Per il centrocampo, con il turno di stop per D'Angelo, riecco Casarini, di rientro proprio dalla squalifica e pronto per completare la mediana con Mazzocco e Matera, decisivo per il pari a Taranto. Ai lati di un attacco che avrà Marconi punta centrale ci sarà sicuramente Russo con uno tra Kanoute e Di Gaudio, alla ricerca della continuità mai centrata in stagione.