Il futuro dell'Avellino: il parere degli ex Amodio, Imbimbo, Marasco e Vastola Tanti ex al "Partenio-Lombardi" per l'evento benefico organizzato con l'ospedale Moscati

"È importantissimo ed è sempre un piacere tornare qui ad Avellino": è il commento di tutti gli ex biancoverdi presenti ieri al "Partenio-Lombardi" per l'evento benefico organizzato dalle vecchie glorie con il team Moscati per la TIN del nosocomio del capoluogo irpino. Roberto Amodio si è espresso così sul futuro dell'US Avellino: "Può essere utile l'esperienza fatta negli ultimi anni. - ha spiegato l'ex difensore - Preferendo i fatti alle parole è forse più semplice raggiungere gli obiettivi. Sottotraccia sono al lavoro, poi le cose diventeranno ufficiali quando sarà possibile perché ci sono dei contratti in essere. Perinetti? Può essere la persona giusta, di esperienza. Chi viene ad Avellino deve essere per forza l'uomo giusto. Il girone? Le favorite sono sicuramente le società blasonate. Sarà fondamentale partire con il piede giusto e creare il giusto entusiasmo. Avellino e Catania si faranno trovare pronti ai nastri di partenza".

Imbimbo: "È il momento clou per le decisioni"

"Direi che la prossima settimana sarà quella utile per sviluppare un po' il tutto. - ha aggiunto l'ex vice allenatore dell'Avellino, Eduardo Imbimbo - Per l'organico, per la piazza, per gli investimenti l'Avellino potrà ambire a un risultato importante. Il girone C è quello più importante e difficile. Al di là delle sorprese ci saranno sicuramente altre situazioni, altri fattori da valutare in un campionato sempre più difficile".

Marasco: "C'è bisogno di chiarezza"

"Bisosgna avere un po' di pazienza e cercare di capire quali siano le intenzioni della società. - ha affermato l'ex centrocampista dei lupi, Antonio Marasco - Avellino ha atteso tanto e c'è bisogno di fare chiarezza subito cercando di far capire cosa si vuole fare e immagino cose importanti per la città".

Vastola: "Devono venir fuori subito da questa situazione"

"L'ultima stagione è andata male, ora l'importante è ripartire bene. - ha aggiunto l'ex difensore dell'Avellino, Gaetano Vastola - La piazza vuole gente che faccia bene. Soprattutto dalla società deve venire fuori la forza per lavorare bene in ottica futura, già per il prossimo campionato".