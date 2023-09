Avellino, serve ancora Pazienza: con il Foggia è solo 0-0 Partenza contratta, meglio la ripresa ma quanti rischi per Ghidotti

Al Partenio la prima di Michele Pazienza sulla panchina dell’Avellino. Il tecnico di San Severo Sceglie il 3-5-2 con Rigione e Armellino dal primo minuto. Davanti confermati Patierno e Marconi. Foggia con il 3-4-1-2, Schenetti trequartista con Tonin e Beretta in attacco.

PRIMO TEMPO

Al 4’ Foggia subito pericoloso con Tonin, palla appena larga. Al 10’ ospiti vicini al vantaggio: gran risposta di Ghidotti sulla conclusione di Schenetti. Avellino ancora timido. E’ il Foggia a dettare i ritmi e a creare i maggiori pericoli. Beretta, all’esito di una grande azione corale, spedisce fuori da ottima posizione. L’Avellino si vede solo al 22’ ma Cancellotti sporca appena i guanti di Nobile. Alla mezz’ora sussulto dei lupi: azione insistita ma il tiro di Cancellotti è centrale. Al 42’ satanelli ancora insidiosi con Garattoni che non trova la deviazione di testa da pochi passi. Prima dell’intervallo la torsione di Patierno non inquadra la porta. Squadre negli spogliatoi a reti bianche. Predominio piuttosto netto del Foggia, Avellino molto contratto.

SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa e il Foggia ha subito una grande chance ma Schenetti si divora il vantaggio a tu per tu con Ghidotti. Al quarto d’ora primi cambi irpini: fuori Armellino e Marconi, dentro Palmiero e Gori. Biancoverdi che però restano piuttosto bloccato. Al 62’ grande occasione per Patierno ma il suo colpo di testa è debole. Trenta secondi dopo vibranti proteste per un presunto atterramento di Patierno in area ma l’arbitro lascia correre. Ora l’Avellino è più propositivo e prende gradualmente coraggio. Alla mezz’ora Pazienza si gioca anche le carte D’Amico e Sannipoli in luogo di Dall’Oglio e Cancellotti. L’ingresso di Gori ha vivacizzato l’attacco. Da un suo assist scaturisce la botta centrale di Patierno, respinta con i pugni da Nobile. Vacca spaventa il Partenio all’84’: palla di poco alta. Avellino in difficoltà e Peralta sfiora anche lui il gol a Ghidotti battuto. L'ultimo sussulto proprio sul gong è una colossale occasione per Patierno che a tu per tu con Nobile si divora il goll vittioria. Finisce con l'amaro in bocca. La prima di Pazienza non serve a sbloccare l'Avellino, ancora a seco di vittorie.