Avellino-Foggia 0-0, Pazienza: "Serve tempo per trovare solidità" Le parole dell'allenatore dopo lo 0-0 contro i rossoneri

L'Avellino strappa un pareggio contro il Foggia e conquista il primo punto nel campionato di Serie C 2023/24. La prima gara di Michele Pazienza sulla panchina biancoverde è terminata con un pari a reti inviolate contro la squadra di Mirko Cudini. Gli irpini torneranno in campo giovedì 21 settembre per la sfida contro il Sorrento: sarà calcio d'inizio alle 18:30.

Al termine della sfida, ha parlato in conferenza stampa il neo-tecnico dell'Avellino: “Nelle situazioni di difficoltà dobbiamo comportarci da squadra. A Patierno ho chiesto di continuare a buttarsi nelle situazioni, ho bisogno di giocatori così. Solo così possiamo creare opportunità importanti durante le sfide. Se abbiamo la forza di capire che i giocatori sono esseri umani, la situazione ora non è semplice ma hanno l’esperienza per poter reagire e migliorare. Al di là del primo tempo dove ho visto la squadra un po’ timorosa e confusa, nella ripresa ho trovato molta più personalità che rispecchia il valore della squadra. É chiaro che bisogna fare molto di più”.

“Per quanto riguarda Marconi, è un calciatore che ci ha messo impegno, forza e dedizione per ciò che ho visto in quattro gironi. Chiaro che un attaccante quando non fa gol è il primo a essere preso in considerazione in maniera negativa. Sono d’accordo che lui, insieme ai compagni, può fare molto di più”.

“Per quanto riguarda il ruolo di trequartista, Varela non era in panchina perchè non ha smaltito il trauma della gara contro la Juve Stabia. D’Amico, invece, è stato l’unico giocatore adattato a partita in corso. Il sistema di gioco visto oggi potrebbe essere quello che si vedrà maggiormente. Armellino è un calciatore per noi importante che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e diventare riferimento per i compagni. La posizione di Schenetti l’avevamo immaginata, è stato bravo e ci ha messo in difficoltà”.

“Ancora a secco di gol? Non siamo andati a segno in queste gare ma andremo a trovare il modo di invertire questo trend che causa rabbia e frustrazione. Condizione fisica? Sappiamo che c’è bisogno di tempo. Chiaro che per creare un percorso importante bisogna essere solidi”.

“Giovedì c’è il Sorrento, squadra che ha conquistato meno punti di ciò che effettivamente meritava. Ha giocatori importanti e ha l’obiettivo di salvarsi. Probabilmente, ha la mente più libera in questa fase iniziale. Noi ci dovremo presentare con il giusto atteggiamento per provare a fare risultato. Mi auguro che i cambiamenti vengano fuori il prima possibile”.