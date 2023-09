Avellino: 500 tifosi biancoverdi a Potenza per la sfida col Sorrento Domattina il via alla prevendita biglietti per Avellino-Monopoli, in programma domenica

L'Avellino sarà seguito da cinquecento tifosi al "Viviani" di Potenza per la sfida con il Sorrento in programma giovedì alle 18.30. È già sold-out il settore ospiti dell'impianto lucano che ospita le gare casalinghe dei costieri. Nel frattempo, domattina alle 9.30 inizierà la prevendita per il match della quinta giornata di campionato, la gara con il Monopoli, in programma domenica alle 20.45.

I dettagli per Avellino-Monopoli

"È possibile acquistare i biglietti della gara Avellino-Monopoli presso la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi, online e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2. Il botteghino del Partenio-Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura: da mercoledì 20 a sabato 23 settembre dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; domenica 24 settembre (giorno gara) dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15 a inizio gara.

I costi dei biglietti in promozione

(da mercoledì 20 a sabato 23 settembre)

Curva Sud: adulti 12 euro, ridotto 10 euro, under7 euro

Tribuna Montevergine Laterale: adulti 25 euro, ridotto 20 euro, under 15 euro

I costi dei biglietti non in promozione

(il giorno della gara)

Curva Sud: adulti 15 euro, ridotto 13 euro, under 10 euro

Tribuna Montevergine Laterale: adulti 28 euro, ridotto 23 euro, under 18 euro

* under = nati dopo l’1/1/2011

I bambini nati dal 2018 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio. I biglietti ridotti sono riservati riservato agli over 65 (nati prima del 31/12/1958), agli under 20 (nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2011) e alle donne".