Avellino-Giugliano 1-3, Armellino: "Sconfitta inaspettata ma meritata" Lupi ko dopo nove risultati utili consecutivi. Il centrocampista: "Dovevamo fare di più"

L’Avellino cade in casa contro un buon Giugliano. I lupi vengono sconfitti con il risultato finale di 1-3 e scivolano al terzo posto in classifica con 26 punti, alla pari di Picerno e Benevento. I gialloblù conquistano tre punti preziosi grazie a Ciuferri, Oviszach e Giorgione. Di Sgarbi l’unica rete segnata dai biancoverdi.

Al termine della sfida ha parlato ai microfoni Armellino: “È una sconfitta inaspettata ma meritata. Nel secondo tempo non abbiamo fatto ciò che siamo soliti fare. Lavoreremo in settimana per evitare ko del genere. Nel primo tempo meritavamo il vantaggio, ma nella ripresa dovevamo fare di più. Ogni partita ha la sua storia, noi guardiamo avanti e dobbiamo fare ciò che abbiamo fatto finora. Si tratta di un incidente di percorso. Loro venuti qui organizzati”.