"Turris squadra con corsa e tecnica, vinciamo anche per Perinetti" Il tecnico biancoverde ha presentato il match di domani contro i corallini

Riannodare il filo delle vittorie, farlo anche per il direttore Giorgio Perinetti. L'Avellino, con la morte nel cuore per il terribile lutto che ha colpito il responsabile dell'area tecnica, domani sera (20.45) ospita la Turris con l'imperativo di ritrovare i tre punti e, perché no, sperare di ricevere buone notizie da Castellammare per accorciare le distanze dalla vetta della classifica. Michele Pazienza ha presentato così la sfida contro i corallini di Caneo, reduci dal pari contro il Cerignola ma che in precedenza avevano subito 6 ko di fila. "Affronteremo una squadra battagliera, con gamba e corsa, dotata di tre solidi difensori e un approccio aggressivo contro gli attaccanti. Hanno giocatori di qualità, capaci di creare superiorità numerica, rendendo la sfida impegnativa. Dopo il positivo passaggio in Coppa Italia, competizione che via via acquisisce prestigio, i ragazzi sono motivati. Domani cercheremo la vittoria per vari motivi, tra cui gli avvenimenti della settimana. Mi sento un piccolo punto nella vita di un uomo che sta soffrendo, una persona educata, cordiale e dallo spirito travolgente. Evitando l'aspetto sportivo, il suo passato parla da solo. Non voglio addossare responsabilità alla squadra, ma desidero guidare ciò che il direttore ha costruito nel miglior modo possibile, prendendomi la responsabilità su di me, non sui ragazzi. Voglio che loro si distacchino da questa situazione e siano liberi, mentalmente e fisicamente."