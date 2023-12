Avellino-Turris: le probabili formazioni, tornano i difensori puri Alle 20.45 la sfida al "Partenio-Lombardi" per la sedicesima giornata di Serie C

Alle 20.45 sarà calcio d'inizio per la sfida Avellino-Turris e nel pre-gara in casa biancoverde si conferma quanto immaginato lungo la settimana con Lorenzo Sgarbi fuori dall'elenco dei convocati al pari degli infortunati, Raffaele Russo ed Enis Tozaj. L'attaccante salterà il derby del "Partenio-Lombardi" perché reduce dall'intervento di riduzione della frattura al quinto metacarpo della mano sinistra e si prefigura l'assenza per almeno altre due sfide mettendo nel mirino gli ultimi due appuntamenti del 2023. Tornano, invece, a disposizione Thiago Cionek, già visto nella seconda parte del match con la Juve Stabia, e Fabio Tito, prima convocato e poi assente per un virus gastrointestinale a poche ore dalla gara di Coppa.

Prospettiva Patierno-Marconi in attacco

Si profila il 3-5-2 con Simone Ghidotti tra i pali, e il ritorno dei difensori puri dal primo minuto, ma con Cionek in panchina: con Erasmo Mulè a sinistra, ci saranno Michele Rigione e Simone Benedetti. A centrocampo ci sarà Marco Armellino con Luca Palmiero e Ignacio Lores Varela e con Tommaso Cancellotti a destra e con Tito se giudicato al top della condizione. Dalla panchina sono pronte le soluzioni dal nome Manuel Ricciardi, Luca Falbo e Daniel Sannipoli per la batteira di esterni. In attacco appare pronto la coppia Cosimo Patierno - Michele Marconi in virtù di un Gabriele Gori non al massimo della forma fisica.

Niente D'Auria, ecco Nocerino

Nella Turris, reduce da un pari per fermare la serie di sconfitte, con il classico 3-4-3 di Bruno Caneo, spiccano gli ex biancoverdi, Daniele Franco e Riccardo Maniero. Il tecnico dei corallini non avrà a disposizione Gianluca D'Auria fino alla fine dell'anno solare e punterà su Luca Nocerino.