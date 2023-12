L'arbitro di Benevento-Avellino: il derby sarà diretto da un campano Nessun precedente con le due squadre. Le designazioni del diciassettesimo turno

La gara Benevento-Avellino, valida per la diciasettesima giornata del girone C di Serie C e in programma domenica (ore 18.30) allo stadio "Ciro Vigorito", sarà diretta da Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti, Stefano Franco della sezione di Padova e Luca Landoni della sezione di Milano, con Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli quarto ufficiale. Sarà, quindi, campano, il direttore di gara del derby tra i sanniti e gli irpini. Arena non ha precedenti con Avellino e Benevento.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Diciassettesima Giornata

ACR Messina - Catania: Virgilio

Benevento - Avellino: Arena

Crotone - Juve Stabia: Lovison

Foggia - Potenza: Mirabella

Giugliano - Monterosi Tuscia: Maccarini

Picerno - Casertana: Turrini

Sorrento - Brindisi: Silvestri

Taranto - Monopoli: Mastrodomenico

Turris - Latina: Costanza

Virtus Francavilla - Audace Cerignola: Scarpa

Foto: pagina ufficiale Facebook Sezione AIA di Torre del Greco "Aniello Mazza"