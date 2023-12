Perinetti: "Vogliamo rivedere il vero Avellino" Le parole del direttore dell'area tecnica biancoverde verso la sfida con il Benevento

"È una partita che da sola offre stimoli particolari. Con la Turris è stata una gara molto sfortunata con tante occasioni da gol non sfruttate. In precedenza abbiamo avuto due prestazioni opache. Adesso c'è la possibilità di prepararsi bene con grande motivazione e con la certezza che possiamo ritrovare la squadra che abbiamo conosciuto fino a poco tempo fa. Il periodo di appannamento è fisiologico". Così Giorgio Perinetti si è espresso sull'Avellino a margine dell'appuntamento con i tifosi allo store.

Il direttore dell'area tecnica: "Mai visto così tanti infortuni"

"Sugli infortuni posso dire che sinceramente non ricordo una stagione mia con una squadra così piena di infortuni come sta capitando qua ad Avellino. - ha aggiunto il direttore dell'area tecnica del club biancoverde - Ci hanno perseguitato, hanno costretto l'allenatore a inventarsi sempre situazioni diverse. Hanno costretto a una disparità di condizione all'interno della rosa. C'è stato chi ha giocato tanto e chi, invece, era fuori. Era una situazione molto difficile. Dicevo ai ragazzi che siamo quelli di Caserta, di Brindisi, di Catania. Dobbiamo ricordarcelo e andremo a Benevento per cercare di risollevarci immediatamente ripartendo con grande slancio".