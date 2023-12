Avellino-Benevento, Pazienza: "Risultato che pesa. Torniamo col morale alto" Le dichiarazioni del tecnico biancoverde nel post gara

Ecco le dichiarazioni di Michele Pazienza subito dopo il triplice fischio del derby tra Benevento e Avellino: "Sono tre punti importanti contro un avversario tosto, costruito per vincere. Torniamo a casa con il morale altissimo, però non sono d'accordo quando si dice che venivano da un periodo negativo: avevamo fatto un punto in tre gare, ma contro Giugliano e Turris non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Anche nella gara di oggi, la fortuna ci ha restituito qualcosa".

"Avevamo deciso di coprire meno il campo, abbassando il baricentro di qualche metro. Questo ci ha dato dei vantaggi perché alcuni calciatori hanno retto fino al 95', tra cui Cionek che rientra da un lungo stop e ha salvato la partita. Nella ripresa è subentrata la paura, così come un po' di tensione ma abbiamo retto l'urto".

"Questa vittoria ci dà morale. È un risultato che pesa, ci farà arrivare all'impegno di Coppa Italia con l'entusiasmo a mille. Poi penseremo al Taranto".

"Dedichiamo questa vittoria a Perinetti: è una persona speciale, merita tutto il bene del mondo. Ci avevamo provato domenica scorsa per dargli una goccia nell'oceano, strappandogli un sorriso. Ci siamo riusciti oggi, quindi la vittoria è dedicata a lui".