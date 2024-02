Avellino-Messina, Pazienza: "Orgoglio e attenzione, conta solo vincere" Il tecnico recupera Ricciardi per la sfida di domani (ore 16.15)

Avellino-Messina, per gli irpini domani conta solo vincere. I tre punti al Partenio mancano da quasi 4 mesi e contro i peloritani sono fondamentali per tenere vive le speranze di primo posto. Senza Lores Varela, Pazienza potrebbe lanciare D'Ausilio dal primo minuto. Il tecnico biancoverde ha presentato cosi la sfida (fischio d'inizio alle 16.15):

"La settimana è andata molto bene, come spesso succede quando si viene da un risultato importante e da una vittoria altrettanto importante. La squadra ha lavorato bene, siamo pronti alla partita di domani contro un avversario difficile da affrontare. Il Messina è in salute, ha cambiato sistema di gioco nel girone di ritorno, ha trovato equilibri e soluzioni. Dovremo farci trovare pronti alla gara di domani. Al netto della classifica, anche per un motivo d'orgoglio, da parte di tutti, c'è da cercare e da ottenere a tutti i costi la vittoria. Per il percorso fatto e per il lavoro svolto durante la settimana, credo che sia il giusto premio".

Sui singoli: "Marconi è un professionista esemplare e un giocatore partecipe, darà il suo contributo anche in campo. Tra le note positive, oltre a Rocca, c'è il miglioramento di condizione di alcuni calciatori, mi riferisco a D'Ausilio, allo stesso Ricciardi che abbiamo recuperato. Liotti sta migliorando".

A completare il programma domenicale delle campane Monopoli-Juve Stabia e Giugliano-Francavilla alle 14, Catania-Casertana alle 16.15, Sorrento-Picerno alle 18.30 e alle 20.45 Turris-Foggia che si giocherà a porte chiuse.