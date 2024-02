Avellino - ACR Messina: le probabili formazioni, lupi con un tabù da sfatare Alle 16.15 lupi in campo per il venticinquesimo turno di Serie C

Alle 16.15 sarà sfida tra l'Avellino e l'ACR Messina per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C e i lupi sono chiamati a sfatare il tabù "Partenio-Lombardi". La squadra di Michele Pazienza non vince in casa, in campionato, dal 25 ottobre scorso e per farlo dovrà superare i siciliani, reduci da un ottimo momento.

Cambio modulo anche durante il match

Senza Ignacio Lores Varela, il tecnico degli irpini ritrova Manuel Ricciardi. L'esterno capitolino resta, però, in dubbio e appare pronto per essere una soluzione dalla panchina. Dovrebbe confermarsi il pacchetto difensivo proposto da Pazienza a Monopoli con Thiago Cionek, Michele Rigione e Paolo Frascatore, con Tommaso Cancellotti quinto a destra e Fabio Tito sull'altra corsia. A centrocampo ci sarà Marco Armellino con Antonio De Cristofaro e Michele D'Ausilio potrebbe risultare come il secondo jolly offensivo al pari di Lorenzo Sgarbi alle spalle della prima punta. Cosimo Patierno appare in vantaggio su Gabriele Gori. Pazienza andrà a caccia dell'imprevedibilità e delle soluzioni utili per sbloccare i lupi ed equilibrare il passo in trasferta a quello casalingo.