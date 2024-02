Avellino - ACR Messina 0-1: tabellino e voti dei lupi Squadra involuta: soluzioni dal primo minuto e nel match che non producono vantaggi

L'Avellino va ko contro l'ACR Messina (0-1) e si ritrova a -10 dalla capolista Juve Stabia a tredici turni dal termine della stagione regolare. La rosa biancoverde risulta involuta: soluzioni dal primo minuto e nel match che non producono soluzioni utili per sbloccare una squadra che in casa ha un rendimento completamente diverso rispetto a quello firmato in trasferta.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Venticinquesima Giornata

Avellino - ACR Messina 0-1

Marcatori: 26’ Manetta

Avellino (3-4-3): Ghidotti 5,5; Cionek 5,5, Rigione 5 (46’ Dall’Oglio 5), Frascatore 5; Cancellotti 5 (54’ Ricciardi 5), De Cristofaro 5, Armellino 5, Tito 5; Sgarbi 4,5 (68’ Gori 5), Patierno 5,5 (68’ Marconi 5,5), D’Ausilio 5 (68’ Rocca 5,5). All. Pazienza 4,5. A disp. Pane, Pizzella, Russo, Mulè, Pezzella, Llano, Liotti.

Messina (4-2-3-1): E. Fumagalli; Lia (71’ Civilleri), Manetta, Dumbravanu, Ortisi; Frisenna, Franco (88’ Giunta); Ragusa, Emmausso (88’ Luciani), Zunno (67’ Scafetta); Plescia (71’ Firenze). A disp. Piana, Rosafio, Zona, Signorile, Cavallo, Crisafulli, J. Fumagalli.

Ammoniti: Frascatore (A), Patierno (A), E. Fumagalli (M), Dall’Oglio (A), Cionek (A).

Espulsi: Zoila (A), Costa (M).

Recupero: 8’ pt, 4’ st