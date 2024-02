Avellino - ACR Messina 0-1, Modica: "Bravi per qualità e mentalità proposta" Il commento del tecnico, di Manetta e di Plescia nel post-gara

"Una prestazione di qualità": così Giacomo Modica ha commentato la vittoria del suo Messina ad Avellino (0-1). "Abbiamo abbassato il baricentro forse un po' troppo nella ripresa, ma abbiamo trovato compattezza con ripartenze importanti. Abbiamo rischiato un po’ sul lato opposto nelle giocate, ma faccio i complimenti alla squadra e al capitano, a Ragusa, sontuoso nella fase difensiva. Sta soffrendo per il gol che non arriva, ma si è sacrificato e mi interessa questo. Emmausso vale tanto e merita un’altra categoria".

L'autore del gol vittoria, Marco Manetta, si è espresso così sul gol e sulla prestazione: "Sono contento e dedico il gol a mia moglie. - ha spiegato il difensore dei siciliani - Vinciamo con una prova importante da parte di tutti. Stiamo facendo bene e vogliamo proseguire su questa strada".

"Non lo nego, è un rimpianto il gol mancato, ma abbiamo vinto e siamo soddisfatti. - ha aggiunto Vincenzo Plescia - Le squadre di Modica sono "zemaniane" e vengono fuori alla distanza. Lo stiamo facendo anche noi. Gli attaccanti fanno bene lontano da Avellino? Non saprei. Murano vola in classifica marcatori, Kanoute sta facendo bene e anche io sto facendo un buon campionato. Sono annate che capitano, ma Sgarbi e Patierno stanno facendo bene".