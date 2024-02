Avellino: un turno per La Porta, i provvedimenti del giudice sportivo Staff privo del vice allenatore nella gara contro il Potenza al "Viviani"

Il turno infrasettimanale nel girone C di Serie C è dietro l'angolo e nelle scorse la Lega Pro ha diramato il comunicato con i provvedimenti del giudice sportivo per le gare giocate venerdì, sabato e domenica. Un turno di squalifica per il rosso nel recupero del primo tempo dal vice allenatore biancoverde, Antonio La Porta "per avere, al 49° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante un’interruzione di gioco, si spingeva reciprocamente con lo stesso determinando un clima di tensione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario".

Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 16 febbraio 2024 e 500 euro di ammenda, invece, per l'altro tesserato espulso nel finale della prima frazione, il direttore operativo dell'ACR Messina Angelo Costa.

Ammenda di 600 euro all'Avellino "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 20° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.)".