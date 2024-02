Avellino: via alla Viareggio Cup. Biancolino: "Qui con entusiasmo" Aiello: "Non possiamo contare su tutta la Primavera 3, ma tanta qualità anche nelle novità"

Con calcio d'inizio alle 15 l'Avellino affronterà il Mavlon nella prima gara della settantaquattresima edizione della Viareggio Cup. "La squadra arriva bene, con entusiasmo. Affronteremo una buona squadra in un palcoscenico importante per le formazioni under come quello di Viareggio. L'ambizione è quella di far vedere tutto il potenziale, le nostre qualità. - ha spiegato il tecnico della rappresentativa biancoverde (under 18 per la Viareggio Cup), Raffaele Biancolino - È stato difficile lasciare a casa 7 elementi della Primavera 3, preziosi per il primo posto in campionato. Sono calciatori importanti, che hanno dato tanto. È il vero rimpianto. La società ci ha chiesto di dare il massimo".

Aiello: "Peccato non avere tutti gli under 19"

"È la nostra prima partita. Ringraziamo la società e il direttore Perinetti, che ci ha dato la possibilità di partecipare. Affronteremo questo torneo con entusiasmo, ma ci sono le incognite legate alla novità degli avversari e non abbiamo potuto puntare su tutti i nostri calciatori dell'under 19": ha aggiunto il responsabile della Primavera 3, Mario Aiello.

Capobianco: "Tanti osservatori e tante società"

"È una grande vetrina e una grande occasione. - ha affermato il responsabile del progetto Youth dell'Avellino, Giuliano Capobianco - È importante per la nostra società tornare qui e prendere parte a un torneo così prestigioso. Affronteremo la formazione nigeriana del Mavlon e siamo pronti. Ci sono gli occhi di tanti osservatori e tante società. Proporremo i nostri talenti tra under 19 e under 17".