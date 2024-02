L'arbitro di Potenza-Avellino: ha già diretto i lupi in stagione È la vigilia del match al "Viviani" per i biancoverdi, reduci dal ko con l'ACR Messina

La gara Potenza-Avellino, in programma domani (ore 20.45) al "Viviani" e valida per il ventiseiesimo turno del girone C di Serie C, sarà diretta da Eugenio Scarpa della sezione di Collegno, coadiuvato da Simone Piazzini della sezione di Prato e Federico Linari della sezione di Firenze, con Davide Gandino della sezione di Alessandria quarto ufficiale.

Tre precedenti: l'ultimo il 22 dicembre scorso

Il fischietto piemontese ha già diretto l'Avellino in trasferta in questa stagione, nella gara giocata a Crotone, l'ultima del 2023 (22 dicembre), vinta dai lupi con il risultato di 1-0. Ci sono altri due precedenti con gli irpini: Città di Anagni - Avellino 1-1 del 20 gennaio 2019 (Serie D - Girone G) e Giugliano - Avellino 2-4 del 15 marzo 2023 (Serie C - Girone C).

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Ventiseiesima Giornata

ACR Messina - Sorrento: Gasperotti

Juve Stabia - Brindisi: Sacchi

Latina - Catania: Pezzopane

Potenza - Avellino: Scarpa

Taranto - Giugliano: Cavaliere

Virtus Francavilla - Turris: Scatena

* quattro gare in attesa