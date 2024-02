Avellino: i giorni e gli orari di tutte le gare fino all'ultima giornata Gli ultimi due turni si giocheranno in contemporanea: il calendario dei lupi

La Lega Pro ha ufficializzato le date e gli orari dei match di Serie C (girone A - B - C) fino alla trentottesima e ultima giornata della stagione regolare. Gli ultimi due turni si giocheranno in contemporanea: per il girone C la penultima giornata di domenica alle 20, l'ultima di sabato alle 18.30. Ecco tutte le gare dell'Avellino fino al termine della regular season con giorni e orari.

Il calendario dei lupi

26) Potenza - Avellino

mercoledì 14/2 ore 20.45

27) Avellino - Casertana

lunedì 19/2 ore 20.45

28) Monterosi Tuscia - Avellino

domenica 25/2 ore 18.30

29) Audace Cerignola - Avellino

domenica 3/3 ore 18.30

30) Avellino - Catania

mercoledì 6/3 ore 18.30

31) Virtus Francavilla - Avellino

domenica 10/3 ore 20.45

32) Avellino - Brindisi

sabato 16/3 ore 18.30

33) Giugliano - Avellino

sabato 23/3 ore 17.30

34) Avellino - Picerno

sabato 30/3 ore 20.45

35) Turris - Avellino

domenica 7/4 ore 20.45

36) Avellino - Benevento

lunedì 15/4 ore 20.45

37) Taranto - Avellino

domenica 21/4 ore 20

38) Avellino - Crotone

domenica 27/4 ore 18.30