Avellino: fermato Palmiero, rientra Marconi L'attaccante ha scontato un turno di squalifica dopo l'espulsione di Potenza

Così come era nelle previsioni, Luca Palmiero salterà la trasferta di Teramo contro il Monterosi. Era diffidato e il giallo subito contro la Casertana gli è costato una giornata di squalifica. Per contro nelle file bianco-verdi sarà di nuovo disponibile Marconi, che a sua volta ha scontato un turno di squalifica. Nelle file dei laziali gli squalificati sono tre: il capitano Piroli (espulso dopo che era andato anche a segno nella gara vinta a Cerignola) oltre a Forte e Parlati che erano diffidati e sono stati entrambi ammoniti e dunque fermati per un turno.

Sul fronte infortuni in casa Avellino non sembra possano esserci delle novità in questa settimana: in infermeria dovrebbero rimanere tutti quelli che vi stazionavano già la settimana scorsa, vale a dire Jacopo Dall'Oglio e Ignacio Lores Varela, il lungodegente Simone Benedetti e Fabio Tito, fermato per una elongazione all’adduttore destro. La preparazione è già ripresa in mattinata alle 10,30 al Partenio-Lombardi.