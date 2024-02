Monterosi-Avellino: la prospettiva per l'undici titolare biancoverde Domenica (ore 18.30) la sfida valida per la ventottesima giornata del girone C di Serie C

Ultime due sedute prima della trasferta a Teramo per affrontare il Monterosi Tuscia con la gara in programma domenica (ore 18.30) al "Bonolis" e per l'Avellino ci sono due gare esterne consecutive. Prima i laziali in terra abruzzese, poi la gara al "Monterisi" contro l'Audace Cerignola: i lupi puntano a confermare i valori espressi fin qui in trasferta con una lunga serie di vittorie e un pari arrivato solo nel finale a Potenza dopo il ribaltone firmato lungo il match.

Centrocampo con Armellino, Rocca e De Cristofaro

Resta il dubbio tra il 4-3-3 con cui l'Avellino ha iniziato e vissuto la gara con la Casertana e il 3-5-2, molto utile nel cammino in trasferta, che resta sempre pronto, soprattutto nella gestione in corso d'opera lungo i 90 minuti. Jacopo Dall'Oglio sembra destinato all'accelerazione ed è possibile il ritorno nell'elenco dei convocati per essere poi a disposizione dalla panchina. Due dei tre mediani sono definiti: maglia da titolare per Marco Armellino e Michele Rocca, decisivi in termini di prestazione nell'ultima vittoria e con Antonio De Cristofaro pronto al rientro dal primo minuto per sostituire lo squalificato Luca Palmiero.

In attacco Sgarbi - Patierno - D'Ausilio

Si profila la conferma del 4-3-3 in avvio, prezioso con la Casertana, utile nel secondo tempo a Potenza, anche perché appare complicato vedere uno tra Lorenzo Sgarbi e Michele D'Ausilio in panchina. Due assist per il bolzanino nel 2-1 sui falchetti, due gol in due gare per l'ex Audace Cerignola: con i due trequartisti/esterni ci sarà Cosimo Patierno, favorito su Gabriele Gori e su Michele Marconi, al rientro dopo il turno di squalifica scontato lunedì sera.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Monterosi - Avellino che verrà disputata domenica 25 febbraio 2024 alle ore 18:30, partirà questo pomeriggio (ieri, ndr) alle 16:00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Gaetano Bonolis” di Teramo per un totale di 850 posti. I ticket avranno un prezzo di € 10,00 più diritti di prevendita e saranno acquistabili online sul portale CiaoTickets o presso i punti vendita abilitati. I ridotti per donne, ragazzi dai 12 ai 16 anni e per gli over 65 avranno invece il prezzo di € 5,00 più diritti di prevendita. La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19:00 di sabato 23 febbraio 2024".