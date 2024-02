Avellino: seconda beffa di fila in trasferta nel finale, 1-1 con il Monterosi De Cristofaro espulso a 11 minuti dal termine: il rosso complica la gestione del vantaggio

Finale di 1-1 al "Bonolis" di Teramo tra il Monterosi Tuscia e l'Avellino nella gara valida per la ventottesima giornata di Serie C (girone C). Al 10' Patierno, all'88' Vano: ecco i due nel match con i lupi in 10 dal minuto 79' con De Cristofaro ingenuo nel rimediare il secondo giallo. Ora l'Avellino, terzo con il Taranto in attesa dei match di domani, rischia di ripiombare a -9 dalla vetta.

Primo tempo

Pazienza riparte dall'undici titolare schierato con la Casertana con De Cristofaro al posto dello squalificato Palmiero. Avvio biancoverde e al 10' ecco il gol di Patierno: undicesima rete per la punta con l'ulteriore assist di Sgarbi, preciso nell'aprire alla conclusione dal limite dell'area da parte dell'ex Virtus Francavilla. L'Avellino non sfrutta a dovere due occasioni nei minuti successivi, in particolar modo ancora con Patierno: bravo Rigon, in porta per il Monterosi al posto dell'ex Forte, squalificato. Il primo tempo si chiude con Pazienza costretto a sostituire Patierno: al 36' l'attaccante rimarca il fastidio muscolare alla coscia destra e dopo pochi secondi alza bandiera bianca e il tecnico punta su Gori.

Secondo tempo

Al 51' rischio biancoverde con Ghidotti pronto su Scarsella. L'Avellino si ripropone in attacco con Rocca. Al 58' Armellino rimedia il giallo che lo porterà a saltare la trasferta di Cerignola domenica prossima (era nell'elenco dei diffidati). Al 30' della ripresa altro brivido per i lupi con Ghidotti di nuovo abile in chiusura e in uscita su Scarsella. A 11 minuti dal termine De Cristofaro, già ammonito, perde palla e travolge Scarsella in corsa: inevitabile il secondo giallo con l'Avellino che resta in 10 e che a Cerignola non potrà contare su due centrocampisti. Nel finale, debutto per Llano nell'Avellino. Al minuto 87 Vano chiude sottoporta dopo la giocata tra Rossi e Silipo con la difesa biancoverde ferma e il Monterosi trova il pari (1-1). Nei secondi successivi l'Avellino prova a scuotersi, ma si espone alla transizione dei laziali. Dopo 6 minuti di recupero