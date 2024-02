Monterosi-Avellino 1-1, Scazzola: "Punto meritato" Il commento del tecnico dei laziali al termine del match giocato al "Bonolis" di Teramo

"Siamo arrivati a questo match con tre squalificati, alcuni infortunati e non dimentichiamo anche l'impiego di calciatori che si sono sacrificati". Così Cristiano Scazzola ha commentato il pari tra il Monterosi Tuscia e l'Avellino (1-1) al "Bonolis" di Teramo: "Ora vediamo il ritorno di alcune pedine e occorre trovare la migliore condizione di squadra per il finale di stagione. - ha spiegato il tecnico dei laziali - Abbiamo giocato con una squadra leader per rendimento in trasferta nei tre gironi. Abbiamo avuto occasioni importanti, un possibile calcio di rigore e abbiamo ottenuto un punto meritato. Nel primo tempo non siamo riusciti a tenere il ritmo alto, eravamo contratti e comunque giocavamo contro l'Avellino che è una squadra forte. Potevamo fare meglio nonostante la differenza in classifica. Abbiamo affrontato diverse squadre importanti nell'ultima fase ottenendo punti. Siamo vivi e finalmente abbiamo lasciato l'ultimo posto accorciando la classifica. Non sarà tantissimo, ma intanto abbiamo ridotto il divario”.

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook Monterosi Tuscia FC