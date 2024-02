Monterosi-Avellino 1-1: tabellino e voti dei lupi, il rosso apre alla beffa L'espulsione complica i piani, Gori spreca la chance del rilancio con Patierno out per infortunio

L'Avellino pareggia a Teramo contro il Monterosi Tuscia e la vetta può tornare lontana 9 punti, 3 partite. L'espulsione rimediata da De Cristofaro per un fallo evitabile con il centrocampista già ammonito e completamente in ritardo, complica il finale dei lupi e apre alla nuova beffa in trasferta. Ghidotti firma un'ulteriore prestazione di qualità tra i pali e subisce il gol di Vano con una difesa biancoverde che legge malissimo il cambio di passo tra Rossi e Silipo. In attacco l'uscita di Patierno per infortunio sposta gli equilibri in negativo per l'Avellino. Gori conferma una fase difficile con una prova sottotono nel tenere alta la squadra. Nel finale spreca dalla distanza su una soluzione offensiva che poteva essere condivisa con Russo.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventottesima Giornata

Monterosi Tuscia - Avellino 1-1

Marcatori: 10' pt Patierno (A), 42' st Vano (M)

Monterosi (3-5-2): Rigon; Tartaglia (12' st Crescenzi), Mbende, Sini; Verde (1' st Di Francesco), M. Gori, Scarsella, Gavioli (29' st Silipo), Crivello (33' st Di Renzo); Eusepi (33' st Rossi), Vano. All. Scazzola. A disp. Santilli, Coronas, Bittante, Tolomello

Avellino (4-3-3): Ghidotti 6,5; Cancellotti 6 (40' st Llano sv), Rigione 6, Frascatore 5,5, Liotti 6 (22' st Cionek 5); De Cristofaro 4, Armellino 6, Rocca 6; Sgarbi 6 (39' st Russo sv), Patierno 7,5 (38' pt G. Gori 4,5), D'Ausilio 5,5 (22' st Ricciardi 5,5). All. Pazienza 5. A disp.: Pane, Pizzella, Mulè, Pezzella, Marconi

Arbitro: Delrio

Ammoniti: Armellino (A), Eusepi (M), Sgarbi (A), Crivello (M), Vano (M) M. Gori (M)

Espulso: 34' st De Cristofaro (A)

Recupero: 2' pt, 6' st