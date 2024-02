Avellino: mercoledì la sfida col Catania, l'ufficialità per i tifosi etnei Mercoledì (ore 18.30) la gara al "Partenio-Lombardi" per il turno infrasettimanale

"In vista della gara Avellino-Catania, in programma mercoledì 6 marzo con inizio alle ore 18.30 allo stadio “Partenio-Lombardi” e valevole per la trentesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/2024, il Prefetto della Provincia di Avellino ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Catania": si legge nella nota diffusa dal Catania Football Club. Mercoledì, per il turno infrasettimanale del girone C, il settore ospiti dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari sarà privo di spettatori. All'andata fu vietata la trasferta al "Massimino" alla tifoseria biancoverde. Domani inizierà la prevendita dei biglietti per la gara Avellino-Catania.

Il comunicato ufficiale del club

"Partirà domani pomeriggio, venerdì 1 marzo 2024, alle ore 15:00 la prevendita in vista del match tra Avellino e Catania che verrà disputato mercoledì 6 marzo 2024 alle ore 18:30 presso lo stadio Partenio - Lombardi di Avellino e valido per la trentesima giornata del campionato di Serie C Now, Girone C. È possibile acquistare i biglietti della gara Avellino - Catania online, presso la biglietteria dello stadio Partenio - Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2. Il botteghino del Partenio - Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura: • venerdì 1 marzo dalle ore 15:00 alle 19:00; • sabato 2 marzo dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00; • domenica 3 marzo chiuso; • lunedì 4 e martedì 5 marzo dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00; • mercoledì 6 marzo (giorno gara) dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 ad inizio partita.

I costi dei biglietti in promozione

(da venerdì 1 a martedì 5 marzo) saranno i seguenti:

Curva Sud: • Adulti: 13 euro • Ridotto: 10 euro • Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2011): 7 euro

Tribuna Terminio: • Adulti: 20 euro • Ridotto: 15 euro • Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2011): 10 euro

Tribuna Montevergine Laterale: • Adulti: 25 euro • Ridotto: 20 euro • Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2011): 15 euro

I costi dei biglietti non in promozione

(il giorno della gara) saranno i seguenti:

Curva Sud: • Adulti: 16 euro • Ridotto: 13 euro • Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2011): 10 euro

Tribuna Terminio: • Adulti: 23 euro • Ridotto: 18 euro • Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2011): 13 euro

Tribuna Montevergine Laterale: • Adulti: 28 euro • Ridotto: 23 euro • Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2011): 18 euro

I bambini nati dal 2018 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio. I biglietti ridotti sono riservati riservato agli Over 65 (nati prima del 31/12/1958), agli Under 20 (nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2010) e alle Donne".