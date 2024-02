Audace Cerignola - Avellino: ecco quanti sono i biglietti per i tifosi irpini Domenica (ore 18.30) la gara al "Monterisi" per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C

Alle 10 inizierà la prevendita biglietti per seguire dal vivo, dal settore ospiti del "Monterisi", al match Audace Cerignola - Avellino, valida per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C e in programma domenica alle 18.30. Sono quattrocento i biglietti a disposizione della tifoseria irpina.

Il comunicato della società biancoverde

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Cerignola - Avellino che verrà disputata domenica 3 marzo 2024 alle ore 18:30, partirà domani mattina alle 10:00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola per un totale di 400 posti. I ticket avranno un prezzo di € 10,00 più diritti di prevendita e saranno acquistabili attraverso i seguenti punti vendita del circuito Posto Riservato: Music Point - Via Cristoforo Colombo, 15 83100 Avellino (AV), Tabaccheria F.lli Cipolletta - Via Pianodardine, 59 83100 Avellino (AV), Tabacchi Romano - Via Roma, 1 83029 Solofra (AV). La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19:00 di sabato 2 marzo 2024".