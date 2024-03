Mercoledì Avellino-Catania: rientrano due pedine, ma Pazienza perde un esterno Testa subito al turno infrasettimanale: solo 6 punti nelle ultime 4 gare per gli irpini

Ripresa immediata a partire dalle 10.30 con il "Partenio-Lombardi" a porte chiuse e domani (ore 15.30) sarà già rifinitura verso il turno infrasettimanale. Mercoledì (ore 18.30) l'Avellino ospiterà il Catania per il trentesimo turno del girone C di Serie C con il -8 dalla vetta occupata dalla Juve Stabia, impegnata in serata nel derby con la Casertana che chiuderà la ventinovesima giornata, e con il -4 dal Benevento secondo.

Cancellotti squalificato per un turno

L'Avellino chiuderà il turno con il quarto posto, condiviso già con il Taranto e che può essere raggiunto anche dai falchetti. Di fatto, l'obiettivo stagionale va riparametrato con i lupi chiamati alla miglior posizione in chiave playoff. Michele Pazienza ritroverà Marco Armellino e Antonio De Cristofaro che hanno scontato il turno di squalifica al "Monterisi" nell'1-1 con l'Audace Cerignola, ma perde Tommaso Cancellotti. L'esterno difensivo destro ha rimediato il decimo giallo in campionato che determina la seconda squalifica per un turno causata dalla recidività in ammonizione. Senza Cancellotti e gli infortunati Cosimo Patierno e Ignacio Lores Varela, senza dimenticare il lungodegente Simone Benedetti da stagione finita: così l'Avellino si avvicinerà al match contro gli etnei, finalisti in Coppa Italia di Serie C, ma da solo 1-1 con il Monterosi Tuscia ieri pomeriggio al "Massimino" e quattordicesimi in classifica.