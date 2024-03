L'arbitro di Avellino-Catania: le designazioni arbitrali del trentesimo turno Mercoledì (ore 18.30) la sfida tra gli irpini e gli etnei al "Partenio-Lombardi"

La gara Avellino-Catania, in programma mercoledì (ore 18.30) al "Partenio-Lombardi" e valida per la trentesima giornata del girone C di Serie C sarà diretta da Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido coadiuvato dagli assistenti Marco Matteo Barberis della sezione di Collegno e Marco Colaianni della sezione di Bari (quarto ufficiale ancora non designato).

Prima gara per Di Francesco con i lupi

Nessun precedente per l'Avellino con Di Francesco. Il fischietto laziale ha, invece, diretto un match del Catania, la gara vinta dagli etnei a Giugliano (0-1) il 26 novembre scorso.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Trentesima Giornata

ACR Messina - Crotone: Nicolini

Avellino - Catania: Di Francesco

Foggia - Picerno: Arena

Giugliano - Turris: Bordin

Monopoli - Brindisi: Ancora

Taranto - Virtus Francavilla: Mirabella

Quattro gare in attesa di designazione