Avellino-Catania: i convocati biancoverdi per il turno infrasettimanale È la vigilia del match al "Partenio-Lombardi" per il trentesimo turno di campionato

Si conferma quanto definito dopo la squalifica di un turno per Tommaso Cancellotti (decimo giallo in campionato a Cerignola e giornata di stop) e dall'infermeria. Cosimo Patierno e Ignacio Lores Varela, ai box per infortunio, senza dimenticare il lungodegente, Simone Benedetti, non sono nell'elenco dei convocati diramata da Michele Pazienza per la gara Avellino-Catania in programma domani (ore 18.30) al "Partenio-Lombardi" e valida per la trentesima giornata del girone C di Serie C.

I calciatori a disposizione

Portieri: Pane, Pizzella, Ghidotti

Difensori: Ricciardi, Tito, Mulè, Rigione, Cionek, Frascatore, Llano, Liotti

Centrocampisti: Palmiero, Armellino, Dall’Oglio, De Cristofaro, Pezzella, Rocca

Attaccanti: D’Ausilio, Russo, Sgarbi, Marconi, Gori, Tozaj