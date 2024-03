Avellino, De Cristofaro: "Testa solo al Picerno, basta pensare agli arbitri" Il centrocampista biancoverde: "Murano? Noi abbiamo Patierno, Gori e un grande attacco"

"Siamo carichi al punto giusto. Sarà gara speciale per me, ma vale come le altre perché conta il risultato di squadra. Penso esclusivamente all'Avellino, ritrovo i vecchi compagni di squadra, ma sto pensando solo al terzo posto da difendere". Così Antonio De Cristofaro si è espresso a margine dell'evento verso le festività pasquali: "Le ultime gare? Si azzera tutto. Non guarderemo più agli arbitri, seguo le parole del direttore (Perinetti, ndr). - ha spiegato il centrocampista dell'Avellino che vivrà da ex la sfida con il Picerno - Non guarderemo più agli arbitri che ci hanno condizionato molto nell'ultima partita. Anche il Picerno è stato condizionato nell'ultima gara, ma non ci interessa e penseremo solo alla prossima partita".

"Murano? Noi puntiamo su Patierno, Gori e i nostri attaccanti"

"Il mister (Pazienza, ndr) mi ha chiesto alcune informazioni, tipo chi giocherà. Sto dando il mio apporto, ci sta. Devo pensare al bene dell'Avellino e spero di dare informazioni giuste chiaramente. Murano? Sarà una nuova possibile rivincita per lui. Giocherà con il sangue agli occhi, ma ci sta. Fa parte del gioco. Vorrà rifarsi ancora, ma ci faremo trovare pronti. Chicco (Patierno, ndr) sta vivendo un ottimo momento e cercheremo di metterlo nelle condizioni di fare più gol possibili e il discorso vale anche per Gabriele (Gori, ndr) e gli altri attaccanti".

"Mai davvero negativi da gennaio, ma vogliamo di più chiaramente"

"Si è parlato nella gara d'andata di un Avellino da brutta prestazione. Da quando sono qui non ricordo una vera brutta prestazione. Ci sono state delle sconfitte, ci sono stati episodi a sfavore, ora vogliamo farci trovare pronti".