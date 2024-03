Avellino-Picerno, Pazienza: "Testa solo alla prossima sfida" La presentazione del tecnico biancoverde alla vigilia del match

"Affronteremo una squadra con valori importanti, di continuità nel progetto tecnico, ben collaudata". Così il tecnico dell'Avellino, Michele Pazienza, ha presentato la sfida con il Picerno, in programma domani (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi". "Abbiamo preparato il match ripartendo da ciò che non andò all'andata. Dovremo interpretare la partita in modo diverso".

"Liotti sta bene, lo stesso vale per Rigione. Sono escluse lesioni ed è a disposizione. Rocca e Sgarbi saranno sostituiti con i valori che ci servono per affrontare il prossimo match".

"In difesa rientrerà Cionek, poi per il resto sicuramente abbiamo alternative in altri ruoli. Llano, Dall’Oglio, D'Ausilio... Ci sono diverse soluzioni. Gli arbitri? Discorso chiuso, dobbiamo pensare solo al match con il Picerno".

"Il comportamento? Con Rigione e Sgarbi ho parlato. Per Sgarbi è stata una ingenuità, ha preso solo una giornata e questo dice tanto".

"Llano? Condivido che sia stato da buon impatto a Giugliano. Si è reso protagonista in diverse situazioni. È in crescita. Varela? Sta migliorando giorno per giorno, non so quanto occorre per ritrovarlo davvero, ma spero di averlo a disposizione quanto prima".