Avellino: novità per due pedine, testa alla Turris Lupi al lavoro per la sfida con i corallini in programma domenica (ore 20.45) al "Liguori"

Ripartenza per l'Avellino con il 6-1 sul Picerno, con Cosimo Patierno leader offensivo dei lupi e capocannoniere con Jacopo Murano nel girone C di Serie C e un'iniezione di fiducia che vale anche come un segnale nel percorso da qui alla fine del campionato, ma la certificazione del cambio di passo può arrivare con la seconda vittoria di fila, mai centrata nel 2024 dalla squadra irpina. Ripresa sul sintetico del “Partenio-Lombardi” per i ragazzi di Michele Pazienza e subito a buon ritmo con lo sguardo rivolto al derby con la Turris, in programma domenica alle 20.45 allo stadio "Amerigo Liguori". Corsa sia per Ignacio Lores Varela che per Simone Benedetti, a riprova di un'infermeria ormai vuota e con un gruppo che ha aperto la settimana con l'inevitabile gestione dei carichi, propedeutica verso il trentacinquesimo turno.

Turno da due derby campani

Punti pesanti in palio: rush finale con prospettive diverse. Avellino con il terzo posto consolidato e con il secondo distante due punti, Turris reduce da quattro risultati utili consecutivi e con un vantaggio di 9 punti dalla penultima posizione che alla fine della stagione regolare annullerebbe il playout consegnando alla quintultima la salvezza senza passare per gli spareggi. Sarà un turno da due derby: chiusura con Benevento - Juve Stabia lunedì sera.