Avellino: ben 6 biancoverdi nell'elenco dei calciatori in diffida Un'ammonizione nella gara col Picerno determina l'ulteriore ingresso nella lista

Sono tre le ammonizioni rimediate dall'Avellino nel 6-1 sul Picerno, da Antonio De Cristofaro, Gabriele Gori e Jacopo Dall'Oglio, a segno per la sesta rete biancoverde sabato scorso e il centrocampista ex Palermo, come definito tra i provvedimenti del giudice sportivo per l'ultimo turno di campionato, si inserisce nell'elenco dei calciatori in diffida che vedeva già la presenza di Cosimo Patierno, Michele Rigione, Manuel Ricciardi, Fabio Tito e Paolo Frascatore. Questo aspetto rientra nella preparazione e nella gestione verso il prossimo match, anche se più volte Michele Pazienza ha invitato il gruppo alla spinta massima nella ricerca di nuove soluzioni proprio per andare le defezioni determinate da infortuni e squalifiche. L'Avellino è reduce da un 6-1 in uno scontro diretto arrivato al termine di una settimana in cui la squadra è andata oltre le assenze di Michele Rocca in mediana e di Lorenzo Sgarbi in attacco e ha generato nuove risorse come Michele D'Ausilio da mezzala e il tandem Patierno-Gori nel reparto offensivo.