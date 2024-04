Avellino: l'obiettivo del bis, la gestione tra rush finale e playoff Ecco come i lupi si avvicineranno alla sfida con la Turris, in programma domenica sera

Anche con il rientro di Ignacio Lores Varela e Simone Benedetti, passo dopo passo, senza accelerare, ma mettendo nel mirino il ritorno in gruppo e il primo che può farlo è l'uruguagio: così l'Avellino ha ripreso la preparazione verso il derby con la Turris, in programma domenica (ore 20.45) al "Liguori". L'infermeria è praticamente vuota, lo staff tecnico può pianificare la gestione delle risorse anche dando un occhio all'elenco dei calciatori in diffida. Sono ben 6 le pedine che con un'altra ammonizione saranno costrette a un turno di squalifica: Jacopo Dall'Oglio ha raggiunto Michele Rigione, Manuel Ricciardi, Fabio Tito, Paolo Frascatore e Cosimo Patierno e uno sguardo in più può essere rivolto proprio per l'attaccante, diventato capocannoniere con la tripletta firmata nel match contro il Picerno. Subito dopo la sfida con i corallini c'è in programma la gara con il Benevento al "Partenio-Lombardi".

Lorenzo Sgarbi è a disposizione dopo il turno di squalifica determinato dal rosso diretto rimediato a Giugliano e potrebbe tornare chiave nella rotazione offensiva con Gabriele Gori protagonista con gol e passaggi utili sabato scorso. A centrocampo rientrerà Michele Rocca anche se proprio con l'assenza dell'ex Catania, prezioso dal suo arrivo a gennaio, Michele D'Ausilio si è ben disimpegnato nel ruolo di mezzala nel 3-5-2. In difesa Thiago Cionek da centrale è tornato su buonissimi livelli. Michele Pazienza non ha escluso moduli diversi e altre soluzioni nel rush finale per assicurarsi ulteriori jolly verso i playoff con la profondità della rosa: tutti protagonisti.